США оснастят стелс-бомбардировщик новейшими ядерными ракетами

Военные США в рамках «черной программы» создают бомбардировщик-невидимку B-21, который будет нести новейшие ядерные ракеты LSRO, пишет Warrior Mawen.

На портале рассказали, что дальнобойные крылатые ракеты LSRO в настоящий момент находятся в разработке. Также уточняется, что они будут совместимы не только с новейшим B-21, но и с бомбардировщиками B-52, которые уже стоят на вооружении американских ВВС.

В Warrior Mawen также рассказали, что в данный момент военные строят модели B-21 и испытывают отдельные компоненты самолета. Также упоминаются «беспрецедентные» системы невидимости, которыми будет оснащен бомбардировщик. В частности, сопла его двигателей будут размещены на крыше, чтобы сделать выхлоп максимально незаметным.(Газета.Ru)