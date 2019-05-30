США оснастят стелс-бомбардировщик новейшими ядерными ракетами

Военные США в рамках «черной программы» создают бомбардировщик-невидимку B-21, который будет нести новейшие ядерные ракеты LSRO, пишет Warrior Mawen.

На портале рассказали, что дальнобойные крылатые ракеты LSRO в настоящий момент находятся в разработке. Также уточняется, что они будут совместимы не только с новейшим B-21, но и с бомбардировщиками B-52, которые уже стоят на вооружении американских ВВС.

В Warrior Mawen также рассказали, что в данный момент военные строят модели B-21 и испытывают отдельные компоненты самолета. Также упоминаются «беспрецедентные» системы невидимости, которыми будет оснащен бомбардировщик. В частности, сопла его двигателей будут размещены на крыше, чтобы сделать выхлоп максимально незаметным.(Газета.Ru)

| 2019-05-30T09:17:58+00:00 30 мая 2019, 10:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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