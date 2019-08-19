США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

Разведка США полагала, что при взрыве на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года сразу погибли или получили смертельные дозы облучения примерно 100 человек. Об этом говорится в обнародованном Архивом национальной безопасности США при Университете Джорджа Вашингтона докладе Бюро разведки и исследований Госдепартамента, который был рассекречен еще 29 декабря 2011 года.

Согласно этому документу, в Вашингтоне поставили под сомнение достоверность первоначальных заявлений советского руководства о числе жертв в результате аварии на АЭС. «Все разведывательное сообщество США считает противоречащими здравому смыслу заявления о том, что погибли только два человека», — написал автор доклада, направленного тогдашнему госсекретарю Джорджу Шульцу, его помощник по вопросам разведки и исследований Мортон Абрамовиц.

По его словам, «в дневную смену на реакторе РМБК-1000 обычно входило около 100 человек, в ночную — 25-30 сотрудников». «Поскольку 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, вблизи последнего могли быть на тот момент около 200 человек днем и до 70 — ночью», — указал Абрамовиц, отметив, что во время взрыва «в непосредственной близости от реактора находились 100 человек».

«Все эти люди либо погибли сразу, либо получили такие дозы радиации, которые несовместимы с жизнью», — утверждал Абрамовиц. Предположения о масштабе катастрофы он делал на основе анализа фотоснимков разрушений на 4-м энергоблоке.

На своем сайте сотрудники архива, комментируя этот доклад, подчеркнули, что американская разведка ошиблась и на самом деле «в первый день инцидента погибли всего два человека».

Авария на Чернобыльской АЭС стала крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. В ликвидации ее последствий участвовали более 600 тыс. человек. 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них умерли в течение года после катастрофы. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км территории бывшего СССР.(ТАСС)