США официально потребовали экстрадиции Ассанжа

Американский минюст официально обратился к британской стороне с запросом об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Как передает Газета.Ru, об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что запрос был отправлен в четверг, 6 июня, поэтому предъявление Соединенными Штатами дополнительных обвинений Ассанжу маловероятно. После запроса обвинить задержанного в не перечисленных в запросе преступлениях будет нельзя, если только он не совершит противозаконных действий после выдачи.

| 2019-06-11T07:57:19+00:00 11 июня 2019, 10:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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