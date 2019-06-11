США официально потребовали экстрадиции Ассанжа

Американский минюст официально обратился к британской стороне с запросом об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Как передает Газета.Ru, об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что запрос был отправлен в четверг, 6 июня, поэтому предъявление Соединенными Штатами дополнительных обвинений Ассанжу маловероятно. После запроса обвинить задержанного в не перечисленных в запросе преступлениях будет нельзя, если только он не совершит противозаконных действий после выдачи.