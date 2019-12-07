США обвинили ПВО из России в ликвидации своего беспилотника в Ливии

Беспилотник, пропавший в ноябре около столицы Ливии Триполи, был сбит российским комплексом противовоздушной обороны. Об этом заявила пресс-служба африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM).

Как в субботу, 7 декабря, сообщает Reuters, операторы ПВО не знали во время обстрела, что беспилотник принадлежал Соединенным Штатам. Об этом агентству рассказал американский генерал Стивен Таунсенд, возглавляющий командование AFRICOM.

«Но в настоящее время они наверняка знают, кому это принадлежит, и отказываются вернуть его», — подчеркнул он в своем заявлении.

Пропавший беспилотник был задействован  в мониторинге экстремистской деятельности в ливийском Триполи. Связь с аппаратом была потеряна 21 ноября (iz.ru(

| 2019-12-07T13:39:48+00:00 7 декабря 2019, 13:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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