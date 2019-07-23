США обвинили китайскую компанию в нарушении санкций против КНДР

Обвинение выдвинуто в штате Нью Джерси против компании Dandong Hongxiang Industrial Development Co. Ltd, ее владелицы Ма Саохун и трех управляющих Чжоу Цзяньшу, Хун Цзиньхуа и Ло Чуаньсю.

Согласно информации минюста, обвиняемые в период с 2009 по 2015 год через сеть офшорных компаний осуществляли незаконные сделки с находящимися под санкциями США северокорейскими компаниями. Минюст обвиняет подозреваемых в нарушении санкционного режима, сговоре с целью его нарушения, сговоре против интересов США и финансовых махинациях.