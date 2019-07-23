США обвинили китайскую компанию в нарушении санкций против КНДР

Штаты выдвинули обвинения против четырех граждан КНР и китайской компании в нарушении санкций в отношении КНДР, сообщил минюст США во вторник.
«Используя более 20 компаний, обвиняемые пытались провести незаконные финансовые операции в интересах находящихся под санкциями северокорейских компаний, вовлеченных в распространение оружия массового уничтожения», — говорится в заявлении минюста.
Обвинение выдвинуто в штате Нью Джерси против компании Dandong Hongxiang Industrial Development Co. Ltd, ее владелицы Ма Саохун и трех управляющих Чжоу Цзяньшу, Хун Цзиньхуа и Ло Чуаньсю.
Согласно информации минюста, обвиняемые в период с 2009 по 2015 год через сеть офшорных компаний осуществляли незаконные сделки с находящимися под санкциями США северокорейскими компаниями. Минюст обвиняет подозреваемых в нарушении санкционного режима, сговоре с целью его нарушения, сговоре против интересов США и финансовых махинациях.
По законам США, в случае обвинительного приговора указанным лицам грозят продолжительные тюремные сроки и крупные штрафы.(РИА Новости)