США обвинили Китай в репрессиях против уйгуров

США обвиняют Китай в репрессиях против уйгуров и призывают ООН расследовать это, заявил замгоссекретаря США Джон Салливан, передает РИА Новости.
«Коммунистическая партия Китая с момента основания проявляет крайнюю враждебность ко всем конфессиям, и эти репрессии только усилились в последние годы. В Синьцзяне китайское правительство не позволяет мусульманам молиться и читать Коран, и оно разрушило или испортило множество мечетей», — сказал высокопоставленный дипломат, выступая на мероприятии на полях ГА ООН.
Салливан отметил, что США «призывают ООН расследовать и внимательно следить за нарушениями прав человека в Китае, включая подавление религиозных свобод и убеждений».
«Мы получили достоверные сообщения о случаях смерти, принудительного труда, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения в этих (перевоспитательных) лагерях. Кроме того, есть много сообщений о том, что правительство Китая заставляет задержанных отказываться от своей этнической принадлежности, а также от своей культуры и религии. Китай заявляет, что эти лагеря для интернированных являются «гуманными учебными центрами по трудоустройству», но среди задержанных есть опытные врачи и ученые, успешные бизнесмены и другие специалисты, а также маленькие дети и пожилые люди», — добавил представитель госдепа.
По его словам, «китайская репрессивная кампания распространяется далеко за пределы лагерей».
Салливан также выступил с критикой поездки в Синьцзян-уйгурский автономный район замгенсека ООН по борьбе с терроризмом Владимира Воронкова. По его словам, эта поездка была совершена «вопреки возражениям США», и подобные визиты «легитимизируют ложные утверждения Китая, что они борются там с терроризмом».