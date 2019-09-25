США обвинили Китай в репрессиях против уйгуров

«Мы получили достоверные сообщения о случаях смерти, принудительного труда, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения в этих (перевоспитательных) лагерях. Кроме того, есть много сообщений о том, что правительство Китая заставляет задержанных отказываться от своей этнической принадлежности, а также от своей культуры и религии. Китай заявляет, что эти лагеря для интернированных являются «гуманными учебными центрами по трудоустройству», но среди задержанных есть опытные врачи и ученые, успешные бизнесмены и другие специалисты, а также маленькие дети и пожилые люди», — добавил представитель госдепа.