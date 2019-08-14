США обсуждают с союзниками возможность развертывания новых ракет в Азии

Вашингтон обсуждает с союзниками возможность развертывания ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявила во вторник заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, сообщает ТАСС.

По ее словам, руководители стран региона самостоятельно решат, хотят ли они, чтобы на их территории разместили указанные американские вооружения. «Принимать решение на этот счет — это суверенное право лидеров данных государств», — приводит ее слова агентство Associated Press. «Любое решение относительно этого региона будет принято в рамках консультаций с нашими союзниками, это не одностороннее решение США», — добавила Томпсон, которая, согласно заявлению Госдепартамента, с 2 по 14 августа посещает Австралию и Новую Зеландию.

Томпсон утверждала, что партнеры и союзники Вашингтона «положительно отреагировали» на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По словам заместителя госсекретаря США, Вашингтон надеется, что Китай вместе с США и Россией примет участие в консультациях по новым договоренностям в сфере контроля над вооружениями. «Мы призываем Китай тоже присоединиться к переговорному процессу», — сказала она.

Госсекретарь США Майкл Помпео в июле в интервью журналистам телеканала Fox News не исключил возможности того, что Вашингтон развернет новые ракеты средней дальности в Азии. Агентство отмечает, что в число стран, на территории которых могут разместить данные вооружения, входят Япония, Южная Корея и Австралия. Представители Китая ранее заявляли, что Пекин примет ответные сдерживающие меры, если это произойдет.