США обнародовали первые видео и фото операции по ликвидации аль-Багдади

Пентагон обнародовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.

На коротком видео показано здание, в котором, по утверждению США, находился террорист. На кадрах видно, как здание с двух сторон обступают люди.

«Здесь мы видим объект, … где прятался Багдади. Как я отметил ранее, этот изолированный объект находился в провинции Идлиб на северо-западе Сирии», — заявил журналистам командующий Центральным командованием вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

По словам генерала, на видео также показано, как «боевики открывают огонь по американским силам, ведущим наступление с воздуха».

Представитель Пентагона уточнил, что главарь ИГ подорвал себя и двоих детей, а не троих, как сообщал ранее президент США Дональд Трамп. Детям было до 12 лет.