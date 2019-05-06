США обеспокоены активностью Москвы и Пекина в Арктике

Госсекретарь США Майк Помпео объявил в понедельник, что США усилят военное присутствие в Арктике с целью противодействия экспансии Китая и России в этом регионе, сообщает Голос Америки.

«Мы проводим военные учения, усиливаем военное присутствие, модернизируем наш флот ледоколов, увеличиваем финансирование Береговой охраны и создаем новый руководящий пост по делам Арктики в наших вооруженных силах», – заявил Помпео, прибыв на заседание Арктического совета в финском городе Рованиеми.

«Регион стал новой ареной глобальной мощи и конкуренции», – добавил госсекретарь.

Несколько дней назад Пентагон опубликовал доклад, в котором говорится, что Китай может использовать свои исследовательские программы в Арктике для усиления военного присутствия.