США не заставляют Беларусь выбирать между Западом и Востоком

Временный поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур считает, что отношения между Минском и Вашингтоном не зависят от Москвы. Об этом она заявила в опубликованном в четверг интервью порталу tut.by.

«Наши двусторонние отношения не зависят от отношений США с Россией или Беларусью с Россией», — сказала Мур. По ее словам, США понимают насколько у Беларуси тесные политические, экономические и исторические связи с Россией. «Мы не заставляем Беларусь выбирать между Западом и Востоком или разрывать эти связи. При этом США — сторонник независимости, суверенитета и территориальной целостности Беларуси, как и всех остальных постсоветских республик. В 1991 году США были одной из первых стран, которая признала белорусскую независимость», — отметила дипломат.