США не выгодно брать значительный груз ответственности в переговорах по Карабаху

15 апреля в Москве прошла встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении – Сергея Лавров, Эльмар Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна, в ходе которой стороны договорились продолжить в ближайшем будущем контакты по карабахскому урегулированию. В частности, стороны попытались найти общие точки соприкосновения по таким вопросам, как взаимные поездки представителей обеих стран, посещение родственников пленных. Могут ли такие моменты стать основой для более существенного прорыва в урегулировании карабахского конфликта? Своим мнением по данному поводу с # поделился российский политический аналитик Михаил Нейжмаков.

«Гуманитарные аспекты переговоров между Баку и Ереваном – это возможность продолжать диалог, при этом, не фокусируясь на темах, обсуждение которых могло бы стать препятствием для его продолжения.

Не секрет, что активизация диалога по Карабаху с начала года, а также некоторые тезисы, обозначенные еще в январе представителями МГ ОБСЕ (например, о «необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру») задали довольно высокий уровень ожиданий от переговорного процесса в 2019 году. Выглядеть виновником сворачивания этого диалога сейчас не выгодно обеим сторонам. Поэтому считать, что за обсуждением гуманитарных проблем последуют какие-то стратегические подвижки в карабахском урегулировании, было бы сейчас слишком смелым утверждением. В то же время, само продолжение переговорного процесса является фактором, сдерживающим эскалацию конфликта», — сказал он.

Отметим, что сразу после встречи в Москве США выступили с предложением о проведении встречи глав МИД двух стран в Вашингтоне. Данное предложение Вашингтона наш собеседник прокомментировал следующим образом: «Элемент конкуренции с Россией в предложении США провести встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне, конечно, есть.

Вероятно, именно так подобную активность американской стороны воспринимают и в Ереване. Достаточно резкое заявление по поводу возможности встречи в Вашингтоне, сделанное пресс-секретарем МИД Армении Анной Нагдалян, можно понимать и как знак Москве, что Ереван не спешит следовать в фарватере США в данном вопросе.

Для Армении подать такой сигнал важно, в том числе, на фоне продолжающихся переговоров о цене на российский газ. Однако у тональности заявлений пресс-секретаря МИД Армении может быть и дополнительное объяснение. Приближается 24 апреля и в команде премьера Армении могут решить, что накануне такой даты у граждан страны будет более востребован образ руководства страны именно в качестве жестких переговорщиков во внешнеполитических вопросах».

Российский аналитик также отметил, что, возможно, главным мотивом для американских дипломатов является не столько желание действительно перехватить у России инициативу в продвижении переговоров по Карабаху, сколько аргумент для критиков вовлеченного в данную тему сообщества в самих США, представители которого могут посетовать, почему после переговоров в Москве, Вашингтон не предпринимает симметричных шагов и уступает инициативу Кремлю.

«Вспомним, как в апреле 2016 года на отсутствие должного интереса американских верхов к карабахской проблеме на фоне «активного использования дипломатического фактора» Владимиром Путиным, сетовал экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

Конечно, тогда дополнительным поводом для внимания международного сообщества к региону стала «апрельская война». Но и сейчас подобные упреки со стороны экспертного сообщества и заинтересованных членов Конгресса США вполне могут прозвучать снова.

В принципе, Вашингтон, обозначая дополнительное внимание к карабахской проблеме, мог учитывать и тот факт, что не так уж давно один за другим приступили к работе новые послы США в Азербайджане и Армении. Заявив о дополнительной активности в регионе (в данном случае, в связи с переговорами по Карабаху) США привлекают дополнительное внимание в региональном информационном пространстве и к этим дипломатам, которые наверняка будут комментировать дальнейшие инициативы Вашингтона – это дает им дополнительный медийный капитал, что Эрлу Литценбергеру и Линн Трейси не помешает.

Однако, в целом США не выгодно брать слишком значительный груз ответственности в переговорах по Карабаху. Вашингтону удобнее периодически создавать у сторон конфликта завышенные ожидания, не беря на себя особых обязательств», — заключил Михаил Нейжмаков.