США не выдали визы российским сенаторам для участия в Генассамблее ООН

Несколько членов Совета Федерации, в том числе глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогут принять участие в ней. Об этом Косачев сообщил ТАСС во вторник.

«В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии ГА ООН. Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий», — сказал Косачев.