США не выдали визы российским сенаторам для участия в Генассамблее ООН

Несколько членов Совета Федерации, в том числе глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогут принять участие в ней. Об этом Косачев сообщил ТАСС во вторник.

«В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии ГА ООН. Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий», — сказал Косачев.

| 2019-09-24T15:02:09+00:00 24 сентября 2019, 16:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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