США не верят в желание Мадуро вести переговоры с оппозицией, заявил Болтон

США не верят в желание президента Венесуэлы Николаса Мадуро вести переговоры с оппозицией и считают, что он просто выигрывает время, заявил во вторник советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

«Мы видим, что Мадуро использует ту же старую тактику, притворяясь в заинтересованности в диалоге. Но мы все знаем, что он просто выигрывает время. Мы не купимся на эти старые приемы», — сказал Болтон на конференции по Венесуэле в Лиме.