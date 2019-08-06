США не верят в желание Мадуро вести переговоры с оппозицией, заявил Болтон

США не верят в желание президента Венесуэлы Николаса Мадуро вести переговоры с оппозицией и считают, что он просто выигрывает время, заявил во вторник советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
«Мы видим, что Мадуро использует ту же старую тактику, притворяясь в заинтересованности в диалоге. Но мы все знаем, что он просто выигрывает время. Мы не купимся на эти старые приемы», — сказал Болтон на конференции по Венесуэле в Лиме.
Трансляция его выступления велась на странице посольства США в Перу в Facebook.(РИА Новости)
| 2019-08-06T19:34:27+00:00 6 августа 2019, 22:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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