США не станут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии

Вооруженные силы США не станут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а также не будут находиться поблизости от места ее проведения. Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм по итогам телефонных переговоров американского лидера Дональда Трампа и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Турция в ближайшее время будет продвигаться вперед со своей давно запланированной операцией в северной части Сирии. Вооруженные силы Соединенных Штатов не станут поддерживать или принимать участие в операции, и силы Соединенных Штатов, которые нанесли поражение местному «халифату» ИГ , больше не будут находиться в непосредственной близости [от места проведения операции]», — сообщила Гришэм.

В субботу Эрдоган объявил во время телевизионного выступления о готовящейся операции на северо-востоке Сирии. Он не исключил вероятность того, что военные действия с применением авиации против курдских формирований, которые в Анкаре считают террористическими, могут начаться в ближайшие дни.

1 октября Эрдоган сообщил, что Турция намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей не удалось достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. Ранее общеарабская газета Asharq Al-Awsat проинформировала, что Вашингтон и Анкара достигли договоренности о создании зоны безопасности на участке сирийско-турецкой границы между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд. Предполагалось, что эта пограничная территория будет совместно патрулироваться американскими и турецкими военнослужащими. По замыслу Анкары, в буферную зону смогут вернуться из Турции сотни тысяч сирийских беженцев.(ТАСС)