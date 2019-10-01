США не собираются возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров

Соединенные Штаты не планируют возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров, данный вопрос сейчас не обсуждается. Об этом заявил в понедельник заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), сообщает ТАСС.

«У нас нет конкретных планов возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров. Вооружения были выведены оттуда несколько десятилетий назад, и это сейчас не обсуждается», — сказал он, отвечая на вопрос о планах США разместить новые вооружения в Азии в связи с выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

| 2019-10-01T01:40:41+00:00 1 октября 2019, 10:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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