США не собираются «сдаваться» и продолжат переговоры с КНДР

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил, что США не собираются «сдаваться» и считают возможным продолжение переговоров по денуклеаризации с КНДР, передает агентство Рёнхап.
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган отправится с визитом в Южную Корею и Токио 15-19 декабря. В Южной Корее Биган провел переговоры со спецпредставителем МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном.
«Это был длинный год и мы даже близко не подошли к прогрессу, которого ожидали достичь. Но мы не собираемся сдаваться… Я уверен, что все это (процесс по денуклеаризации – ред.) возможно. Я верю, мы можем сделать это, но США не может сделать это в одиночку», — заявил Биган на пресс-конференции по итогам переговоров.
Он также предупредил о возможных провокациях со стороны КНДР.
| 2019-12-16T09:24:35+00:00 16 декабря 2019, 11:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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