США не собираются «сдаваться» и продолжат переговоры с КНДР

«Это был длинный год и мы даже близко не подошли к прогрессу, которого ожидали достичь. Но мы не собираемся сдаваться… Я уверен, что все это (процесс по денуклеаризации – ред.) возможно. Я верю, мы можем сделать это, но США не может сделать это в одиночку», — заявил Биган на пресс-конференции по итогам переговоров.

Он также предупредил о возможных провокациях со стороны КНДР.