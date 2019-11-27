США не собираются менять курс в отношении Венесуэлы

Соединенные Штаты не собираются вносить какие бы то ни было коррективы в свою текущую политику в отношении Венесуэлы, однако продолжат ужесточать ограничительные меры против Каракаса. Об этом сообщил в среду на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

У него поинтересовались, планируют ли США менять курс в отношении Венесуэлы. Сотрудник Госдепартамента ответил отрицательно. «Изменений нет», — заверил Абрамс. При этом он утверждал, что не меняется и «уровень большого интереса» к острейшему внутриполитическому кризису в Венесуэле со стороны президента США Дональда Трампа, вице-президента Майкла Пенса и госсекретаря Майкла Помпео. «Я бы сказал, что дальше будет продолжение текущей политики. Мы считаем, что выработали правильную политику. Мы уверены, что пользуемся поддержкой венесуэльского народа», — сказал американский дипломат. По его признанию, у США «нет плана Б». «У нас есть план А. Считаем, что он сработает», — заявил Абрамс. (ТАСС)