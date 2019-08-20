США не смогли вернуться к переговорам с КНДР в рассчитынные сроки

Соединенные Штаты не смогли вернуться к переговорам с КНДР настолько быстро, насколько рассчитывали. Об этом во вторник в интервью телекомпании CBS заявил госсекретарь США Майкл Помпео, сообщает ТАСС.

«Мы не вернулись за стол переговоров так быстро, как надеялись. Но мы знали, что на дороге будут кочки», — сказал госсекретарь. «Мы надеемся, что Ким Чен Ын сядет за стол переговоров и получит более хороший результат. Так будет лучше для жителей КНДР, так будет лучше для мира», — добавил глава американского внешнеполитического ведомства.