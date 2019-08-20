США не смогли вернуться к переговорам с КНДР в рассчитынные сроки

Соединенные Штаты не смогли вернуться к переговорам с КНДР настолько быстро, насколько рассчитывали. Об этом во вторник в интервью телекомпании CBS заявил госсекретарь США Майкл Помпео, сообщает ТАСС.

«Мы не вернулись за стол переговоров так быстро, как надеялись. Но мы знали, что на дороге будут кочки», — сказал госсекретарь. «Мы надеемся, что Ким Чен Ын сядет за стол переговоров и получит более хороший результат. Так будет лучше для жителей КНДР, так будет лучше для мира», — добавил глава американского внешнеполитического ведомства.

| 2019-08-20T17:45:39+00:00 20 августа 2019, 20:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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