США не рассматривают Грецию как замену Турции в военной сфере

Соединенные Штаты не рассматривают Грецию как возможную замену Турции в военной сфере. Об этом заявил в интервью греческому телеканалу Sky госсекретарь США Майкл Помпео.

«Надеюсь, они не конкурируют между собой таким образом», — сказал глава американской дипломатии о Греции и Турции, когда ведущий поинтересовался возможностью замены Вашингтоном второй страны на первую в своих военных планах. «Я об этом таким образом не думаю. Не считаю, что наши вооруженные силы думают таким образом», — подчеркнул Помпео. По его словам, Вашингтон относится к Греции и Турции как к государствам, каждое из которых имеет «собственный уникальный набор характеристик, собственные уникальные возможности обеспечивать хорошие результаты для НАТО, а также США». (ТАСС)

| 2019-10-08T00:55:13+00:00 8 октября 2019, 01:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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