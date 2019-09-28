США не пустят Зарифа к больному постпреду Ирана до освобождения американского заключенного

США потребовали от Ирана освободить одного из американских граждан, находящихся в заключении в Исламской Республике, в качестве условия для визита главы МИД Ирана Джавада Зарифа к находящемуся в больнице постпреду страны при ООН Маджиду Тахт-Раванчи. Об этом в пятницу сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента и пресс-секретаря иранского постпредства при ООН.

Иранская сторона направила властям США соответствующий запрос, который был отклонен, сообщил агентству представитель Госдепартамента.

«Иран незаконно удерживает в заключении нескольких граждан США на протяжении нескольких лет <…>. Мы уведомили иранское представительство, что запрос на визит будет удовлетворен, если Иран освободит одного из американских граждан», — цитирует представителя Госдепартамента агентство.

Как рассказал агентству пресс-секретарь иранского постпредства, Тахт-Раванчи проходит лечение от рака в одной из клиник Нью-Йорка.

В отношение членов иранской делегации, прибывшей в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, американскими властями установлены ограничения по передвижению на территории США.(ТАСС)