США не проявили готовность к встрече Трампа с Путиным

Москва не получала от Вашингтона никаких подтверждений о готовности президента США Дональда Трампа встретиться на полях ближайшего саммита «двадцатки» с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение AFP о том, что Трамп будто бы заявил о готовности к такой встрече.

«Кремль такими подтверждениями не располагает», — сказал Песков. «В этом плане ничего не изменилось: американская сторона никак не инициировала проведение отдельной встречи», — сообщил он.

Саммит G20 пройдет 27-28 июня в Осаке.