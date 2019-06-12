США не проявили готовность к встрече Трампа с Путиным

Москва не получала от Вашингтона никаких подтверждений о готовности президента США Дональда Трампа встретиться на полях ближайшего саммита «двадцатки» с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение AFP о том, что Трамп будто бы заявил о готовности к такой встрече.

«Кремль такими подтверждениями не располагает», — сказал Песков. «В этом плане ничего не изменилось: американская сторона никак не инициировала проведение отдельной встречи», — сообщил он.

Саммит G20 пройдет 27-28 июня в Осаке.

| 2019-06-12T21:51:32+00:00 12 июня 2019, 23:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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