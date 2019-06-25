США не ожидают соглашения по торговле с Китаем по итогам встречи лидеров в Осаке

Целью встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Группы двадцати (G20) в Японии станет возобновление торговых переговоров, однако достижения масштабной торговой сделки не ожидается. Как передает ТАСС, об этом заявил во вторник представитель американской администрации высокого ранга. Его слова приводит агентство Reuters.

Согласно этой информации, встреча лидеров США и КНР состоится в субботу, 29 июня. В Вашингтоне ожидают, что по ее итогам США и Китай в качестве жеста доброй воли могут согласиться не вводить новые торговые пошлины, однако пока неясно, произойдет ли это. Переговоры между Пекином и Вашингтоном по торговле могут продолжаться месяцы или даже годы, заявили в американской администрации.

По словам представителя администрации, американская сторона не готова в настоящий момент принять какие-либо новые условия в вопросе торговых пошлин и не пойдет на уступки. При этом не исключено, что будет затронута тема китайской корпорации Huawei, которая ранее была внесена в черный список США из-за угрозы национальной безопасности.