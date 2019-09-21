США не обращались к Австралии с запросами по возможной операции против Ирана

Вашингтон не обращался к Канберре ни с какими новыми запросами, касающимися возможной военной операции против Ирана. Об этом сообщил в пятницу на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции в Белом доме по итогам двусторонних переговоров премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

«Как заявил президент [Трамп], никакая дальнейшая деятельность не планируется и не запрашивается в качестве содействия со стороны Австралии. Поэтому вопрос на эту тему неактуален», — сказал премьер. У него интересовались, запрашивали ли США какое-то дополнительное участие Вооруженных сил Австралии в действиях на иранском направлении, выходящее за рамки патрулирования международных вод в зоне Персидского залива.(ТАСС)

| 2019-09-20T23:17:00+00:00 21 сентября 2019, 08:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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