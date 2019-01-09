США не намерены сокращать военное присутствие и масштабы учений в Японии

США не будут ни сокращать военное присутствие в Японии, ни прекращать военные учения в этой стране. Как передает РИА Новости, об этом заявил командующий войсками США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинез (Jerry P. Martinez).

«Я не предвижу никаких сокращений войск, ничего подобного не объявлялось и никто не говорит об их сокращении в Японии», — сказал он, выступая в японском Национальном пресс-клубе в Токио в среду.