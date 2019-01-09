США не намерены сокращать военное присутствие и масштабы учений в Японии

США не будут ни сокращать военное присутствие в Японии, ни прекращать военные учения в этой стране. Как передает РИА Новости, об этом заявил командующий войсками США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинез (Jerry P. Martinez).
«Я не предвижу никаких сокращений войск, ничего подобного не объявлялось и никто не говорит об их сокращении в Японии», — сказал он, выступая в японском Национальном пресс-клубе в Токио в среду.
По словам американского генерала, даже если военные учения США в Южной Корее будут прекращены или сокращены в масштабах, это не остановит американских военных от развертывания их в Японии.
«В наших планах не предусмотрено сокращение учений, которые мы проводим в Японии», — подтвердил Мартинез.
В ноябре 2018 года власти США объявили, что сократят в нынешнем году масштабы проведения совместных учений «Токсури — Фоул игл» (Foal Eagle) в Южной Корее, чтобы содействовать дипломатическим усилиям по денуклеаризации КНДР.
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| 2019-01-09T16:31:56+00:00 9 января 2019, 22:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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