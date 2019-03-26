США не намерены применять силу в Венесуэле, заявили в Пентагоне

США не планируют прибегать к военным мерам решения ситуации в Венесуэле, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей конгресса.

«Насколько я понимаю, нет», — сказал Шанахан, отвечая на вопрос конгрессмена о том, «намерена ли действующая администрация прибегнуть к военному разрешению ситуации в Венесуэле».

На прошлой неделе во время визита в Вашингтон лидера Бразилии Жаира Болсонару президент США Дональд Трамп вновь заявил, что американская администрация рассматривает все возможные варианты действий в отношении Каракаса. А за несколько дней до этого советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон рассказал в интервью телеканалу Fox Business о планах Вашингтона «ускорить уход» президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Официальный Каракас категорически отверг эти заявления.