США не имеют права называть организации террористическими, заявил Зариф

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США не вправе объявлять какие-либо организации террористическими, поскольку поддерживают Израиль.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает включение террористической организации «Братья-мусульмане» в список террористических организаций.
«США не на той позиции, чтобы объявлять других террористическими организациями, мы отвергаем любую попытку США в этой связи… США поддерживают самого крупного террориста в регионе — Израиль», — сказал он журналистам в кулуарах проходящей в Катаре министерской встречи Диалога по сотрудничеству в Азии.
Ранее США внесли в список террористических организаций Корпус стражей исламской революции Ирана, который официально является частью вооруженных сил этой страны.