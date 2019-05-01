США не имеют права называть организации террористическими, заявил Зариф

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США не вправе объявлять какие-либо организации террористическими, поскольку поддерживают Израиль.

«США не на той позиции, чтобы объявлять других террористическими организациями, мы отвергаем любую попытку США в этой связи… США поддерживают самого крупного террориста в регионе — Израиль», — сказал он журналистам в кулуарах проходящей в Катаре министерской встречи Диалога по сотрудничеству в Азии.