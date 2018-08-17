США не имеют никакого отношения к финансовым трудностям Турции

США утверждают, что не несут ответственности за финансовые сложности Турции, где произошло обрушение курса национальной валюты. С соответствующим заявлением выступила во вторник, 14 августа, официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

«Экономические сложности начались не после того, как мы 1 августа этого года ввели санкции против двух физических лиц», — подчеркнула она, говоря о штрафных мерах против министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля.

Решение Вашингтона ввести санкции против них было связано с отказом Турции освободить пастора Эндрю Брансона, который удерживается под домашним арестом и не может покинуть страну.

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| 2018-08-17T00:52:07+00:00 17 августа 2018, 05:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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