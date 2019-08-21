США не допустят, чтобы иранский танкер доставил нефть в Сирию

США предпримут все возможные меры, чтобы помешать иранскому танкеру доставить нефть в Сирию в нарушение санкционного режима. Госсекретарь Майк Помпео предупредил об этом во вторник на заседании Совета Безопасности ООН.

Американские санкции могут быть введены в отношении всех потенциальных помощников Ирана, способствующих проходу танкера в сирийский порт для доставки нефти.

«Если это судно вновь направится в Сирию, мы предпримем все возможные меры, в соответствии с санкционным режимом, чтобы не допустить этого», — заявил глава Госдепартамента.

Иранский танкер Adrian Darya, ранее носивший имя Grace 1, вышел из порта Гибралтар 18 августа. Согласно данным слежения за судами, танкер движется в направлении греческого порта Каламта.

| 2019-08-21T12:37:29+00:00 21 августа 2019, 13:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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