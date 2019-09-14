США не будут увеличивать число военных в Сирии для патрулирования с Турцией

Соединенные Штаты не будут направлять дополнительные войска в Сирию для совместного наземного патрулирования с Турцией. Об этом заявил в пятницу генерал глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, передает агентство Reuters.

«Мы не собираемся увеличивать наше присутствие на этой территории при проведении патрулирования, — заявил генерал во время поездки в Багдад. — Мы намерены проводить патрулирование с турками и мы сможем сделать это с текущим числом [военных], одновременно активно пытаясь найти возможности со временем снизить [присутствие]».

Газета The New York Times в четверг информировала, что Пентагон рассматривает возможность направить на северо-восток Сирии около 150 военнослужащих.(ТАСС)