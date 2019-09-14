США не будут увеличивать число военных в Сирии для патрулирования с Турцией

Соединенные Штаты не будут направлять дополнительные войска в Сирию для совместного наземного патрулирования с Турцией. Об этом заявил в пятницу генерал глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, передает агентство Reuters.

«Мы не собираемся увеличивать наше присутствие на этой территории при проведении патрулирования, — заявил генерал во время поездки в Багдад. — Мы намерены проводить патрулирование с турками и мы сможем сделать это с текущим числом [военных], одновременно активно пытаясь найти возможности со временем снизить [присутствие]».

Газета The New York Times в четверг информировала, что Пентагон рассматривает возможность направить на северо-восток Сирии около 150 военнослужащих.(ТАСС)

| 2019-09-14T01:10:32+00:00 14 сентября 2019, 07:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss