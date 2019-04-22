США не будут продлевать отсрочку для 8 стран в вопросе санкций по Ирану

Белым Дом объявил о прекращении действия освобождения от санкций на покупку иранской нефти, сообщает Агентство Анадолу.

«Президент США Дональд Трамп принял решение с начала мая не выводить другие страны из-под действия американских санкций в связи с закупкой нефти у Ирана. Это решение направлено на то, чтобы свести к нулю экспорт иранской нефти, лишив режим основного источника доходов», — говорится в сообщении Белого Дома.

Решению об усилении давления предшествовали консультации с Саудовской Аравией и ОАЭ по вопросу обеспечения достаточного предложения сырья на мировом рынке. Даже при отсутствии иранской нефти на рынке дефицита не будет, говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что решение принято после признания США Корпуса стражей исламской революции террористической организацией, с целью усиления давления на Иран.

Госсекретарь США Майк Помпео также провел пресс-конференцию по данному вопросу.

Санкциям обязаны будут следовать и те восемь стран (Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Турция, Италия и Греция), которым ранее Вашингтон разрешил закупать иранскую нефть в течение 180 дней после введения ограничений против Ирана пятого ноября 2018 года.

Также сообщается, что крупнейшими импортерами иранской нефти являются Китай, Индия и Турция.

После одностороннего выхода из ядерной сделки с Ираном Минфин США ввел первый пакет санкций против Тегерана 7 августа 2018 года.