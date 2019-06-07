США не будут принимать новых турецких пилотов

США решили прекратить прием новых турецких пилотов, которые планировали приехать в страну для обучения на истребителях F-35, сообщили американские чиновники, что указывает на усиление спора по поводу планов Анкары приобрести российские системы С-400, сообщает Рейтер.

Два союзника по НАТО на протяжении нескольких месяцев спорят о закупке Турцией российских С-400, которые, согласно Вашингтону, представляют угрозу для истребителей F-35, производимых Lockheed Martin Corp, которые Турция также планирует приобрести.

Ранее Вашингтон заявлял, что Турция не может одновременно закупать С-400 и быть участником программы F-35. Однако США до сих пор избегали принятия мер по сокращению или прекращению плановой подготовки турецких пилотов в рамках программы.

Два американских чиновника, которые говорили с Рейтер на этой неделе на условиях анонимности, оставили открытой возможность отмены этого решения — вероятно, если Турция изменит свои планы. По их словам, пока решение касается только приезда новых турецких пилотов и обслуживающего персонала, которых должны были принять США.

Официального решения остановить подготовку турецких летчиков на базе ВВС США Люк в Аризоне пока не принято, сказали источники. При этом Рейтер на прошлой неделе сообщил, этот шаг серьезно рассматривается.