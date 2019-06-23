США не будут эвакуировать бойцов ЧВК из Ирака

Власти США не подтвердили ранее опубликованную информацию о том, что они отзовут бойцов американских частных военных компаний (ЧВК) с базы в Ираке на фоне конфликта с Ираном. В субботу, 22 июня, данные об эвакуации около 400 сотрудников корпорации Lockheed Martin и ЧВК Sallyport Global опроверг представитель Пентагона.

В Ираке информацию об эвакуации также назвали не соответствующей действительности. План по эвакуации был остановлен, уточняет агентство Reuters со ссылкой на источники. В Пентагоне, по информации агентства, заверили компании Lockheed Martin и Sallyport Global в том, что меры безопасности на иракских базах будут усилены, пишет DW.

Ранее сообщалось, что поводом для эвакуации бойцов стала угроза их безопасности. Так, авиабаза Балад, которая находится в 80 км от столицы страны Багдада, в средине июля была обстреляна из гранатометов. Две другие иракские военные базы, на которых также находятся американские военные и бойцы ЧВК, ранее также были подвергнуты ракетному обстрелу.