США назвали Марокко своим главным союзником вне блока НАТО

США признают лидирующую роль короля Марокко Мухаммеда VI в таких важных вопросах, как обеспечение мира и безопасности на Ближнем Востоке, развитие в Африке. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном в пятницу в рамках визита в Марокко Иванки Трамп — дочери и старшего советника президента США Дональда Трампа. Вместе с ней в североафриканское королевство прилетела делегация, в которую вошел генеральный директор американской Корпорации «Вызов тысячелетия» (Millennium Challenge Corporation, MCC) Шон Кернкросс.

«Этот визит свидетельствует о преемственности стратегического партнерства между Марокко и США. Соединенные Штаты вновь признают лидирующую роль короля Марокко Мухаммеда VI в таких важных вопросах, как обеспечение мира и безопасности на Ближнем Востоке, обеспечение мира, стабильности и развития в Африке, — говорится в документе. — Марокко для США является главным союзником вне блока НАТО. Дружба и долголетнее сотрудничество между двумя странами лежат в основе более широкого участия США в делах региона».

Отдельно Иванка Трамп приветствовала «осуществляемый королем Мухаммедом VI в последние 20 лет процесс реформ, в частности, в вопросе поддержки прав женщин и приобретения ими экономической самостоятельности».(ТАСС)