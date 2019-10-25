США назвали Китай своим соперником

Американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что страна видит в Китае соперника в нескольких сферах, сообщает ТАСС.

В частности, КНР является экономическим и стратегическим соперником США.

«США рассматривает Китай как стратегического и экономического соперника», — подчеркнул Пенс.

Отмечается, что Пенс заявил о соперничестве, опираясь на стратегию нацбезопасности страны 2017 года.

По словам вице-президента США, за последний год Китай не сделал ничего для того, чтобы улучшить экономические отношения двух стран.