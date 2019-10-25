США назвали Китай своим соперником

Американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что страна видит в Китае соперника в нескольких сферах, сообщает ТАСС.

В частности, КНР является экономическим и стратегическим соперником США.

«США рассматривает Китай как стратегического и экономического соперника», — подчеркнул Пенс.

Отмечается, что Пенс заявил о соперничестве, опираясь на стратегию нацбезопасности страны 2017 года.

По словам вице-президента США, за последний год Китай не сделал ничего для того, чтобы улучшить экономические отношения двух стран.

| 2019-10-25T00:03:39+00:00 25 октября 2019, 07:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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