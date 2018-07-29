США назвали худшим местом для родов среди развитых стран

Соединенные Штаты назвали самым опасным местом для рождения детей среди развитых стран, данные представлены в расследовании издания USA Today.

Исследование продолжалось четыре года: изучались родильные отделения больниц страны, проводились беседы с семьями, которые потеряли близких людей и женщинами, которым нанесли ущерб во время их родов.

По данным расследования, ежегодно в США более 50 тысяч матерей получают серьезные травмы во время или после родов, а 700 женщин умирает.

Американские женщины умирают и страдают из-за травм во время родов, поскольку больницы не придерживаются необходимых мер безопасности.

Сообщается, что материнская смертность в Соединенных Штатах постоянно растет, сейчас в США самый высокий показатель среди развитых стран, пишет korrespondent.net.

«Эксперты утверждают, что около 50 процентов смертей женщин от причин, связанных с родами, можно было предотвратить, если бы им предоставили лучшую медицинскую помощь, и это очень странно, учитывая то, что мы являемся одной из самых богатых стран мира, и мы тратим так много на медицинский уход. Мы не просто говорим о женщинах, которые умирают, мы говорим о 50 тысячах женщин США, страдающих от травм, которые изменяют их жизнь», – заявила журналистка USA Today Элисон Янг.

По информации журналистки, двумя главными причинами смертей и травм, связанных с родами, являются кровотечения и серьезная гипертония, требующая от медицинских учреждений уделять особое внимание артериальному давлению и уровню кровопотери пациента.

Исключением является Калифорния, где больницы вводят практику, сократившую уровень смертности во время родов в штате наполовину. К сожалению, по словам Янг, другие больницы по всей стране медленно делают шаги по принятию тех же мер.

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