США нашли способ сильнее ударить по Huawei

Американские власти могут предъявить очередные обвинения в адрес китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. Прокуратура США и ФБР несколько месяцев расследуют несколько случаев воровства интеллектуальной собственности у ряда компаний, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

В числе прочих эпизодов есть известный случай предполагаемого воровства программного обеспечения для камеры смартфона. Португальский разработчик Руи Оливейра (Rui Oliveira) утверждает, что является создателем технологии, используемой Huawei, и имеет на нее патент. В ответ компания подала на него в суд. В начале июня сотрудники ФБР и прокуроры Южного округа Нью-Йорка побеседовали с Оливейрой, чтобы узнать, кто из работников Huawei общался с ним в 2014 году.

lenta.ru