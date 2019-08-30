США нашли способ сильнее ударить по Huawei

Американские власти могут предъявить очередные обвинения в адрес китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. Прокуратура США и ФБР несколько месяцев расследуют несколько случаев воровства интеллектуальной собственности у ряда компаний, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

В числе прочих эпизодов есть известный случай предполагаемого воровства программного обеспечения для камеры смартфона. Португальский разработчик Руи Оливейра (Rui Oliveira) утверждает, что является создателем технологии, используемой Huawei, и имеет на нее патент. В ответ компания подала на него в суд. В начале июня сотрудники ФБР и прокуроры Южного округа Нью-Йорка побеседовали с Оливейрой, чтобы узнать, кто из работников Huawei общался с ним в 2014 году.

lenta.ru

| 2019-08-30T21:01:04+00:00 30 августа 2019, 21:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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