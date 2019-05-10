США направляют в зону СЕНТКОМ батарею ЗРК и военно-транспортный корабль как сигнал Ирану

Соединенные Штаты приняли решение направить в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия, батарею зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-службы Пентагона, передает РИА Новости.

«Эти подразделения присоединятся к ударной группе ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактической группе бомбардировщиков на Ближнем Востоке в ответ на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и их интересов», — сообщается в документе.