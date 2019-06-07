США намерены заявить России протест в связи с инцидентом между кораблями

Соединенные Штаты планируют передать России ноту протеста по дипломатическим каналам в связи с инцидентом между кораблями двух стран. Об этом сообщил в пятницу и.о. министра обороны США Патрик Шанахан, отвечая на вопросы журналистов перед началом переговоров в Пентагоне со своим греческим коллегой Эвангелосом Апостолакисом.

«Что касается российского корабля, то первая реакция — это всегда обеспокоенность по поводу безопасности наших военнослужащих», — сказал Шанахан. «Это поведение небезопасно и непрофессионально», — утверждал и.о. руководителя Минобороны США.

«У нас с россиянами состоятся разговоры по военным каналам, и, конечно, мы предпримем в их отношении демарш. Однако для меня наиболее важным [вопросом] является безопасность [американских военнослужащих]», — отметил Шанахан.

«Это не станет сдерживанием наших операций», — добавил и.о. главы американского военного ведомства, имея в виду нынешний инцидент.

Как заявили ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России, в пятницу утром американский ракетный крейсер Chancellorsville в Восточно-Китайском море пересек курс большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в 50 м перед его носом. Это заставило российский корабль экстренно маневрировать, командованию американского крейсера заявлен протест, отметили в ТОФ.

Между тем по версии командования 7-го флота ВМС США, российский БПК «предпринял небезопасный маневр в отношении корабля Chancellorsville. Согласно данным американской стороны, инцидент имел место в Филиппинском море.