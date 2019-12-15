США намерены вывести треть своих военных из Афганистана

По информации телеканала, после вывода в Афганистане останется от 8 до 9 тысяч американских солдат. Вывод войск будет постепенным и растянется на несколько месяцев.

Президент США Дональд Трамп находился с незапланированным визитом в Афганистане перед Днем Благодарения. Он пообщался с военными на американской базе и встретился с президентом этой страны Ашрафом Гани. Ранее Трамп не раз заявлял о намерении вывести американских военнослужащих из Афганистана.(РИА Новости)