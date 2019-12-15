США намерены вывести треть своих военных из Афганистана

США намерены объявить на следующей неделе о выводе 4 тысяч военнослужащих из Афганистана, это треть американского военного контингента в стране, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
По информации телеканала, после вывода в Афганистане останется от 8 до 9 тысяч американских солдат. Вывод войск будет постепенным и растянется на несколько месяцев.
Президент США Дональд Трамп находился с незапланированным визитом в Афганистане перед Днем Благодарения. Он пообщался с военными на американской базе и встретился с президентом этой страны Ашрафом Гани. Ранее Трамп не раз заявлял о намерении вывести американских военнослужащих из Афганистана.(РИА Новости)
| 2019-12-15T10:50:21+00:00 15 декабря 2019, 12:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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