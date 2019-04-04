США намерены ввести пошлины на автомобили из Мексики

США намерены ввести пошлины на автомобили из Мексики, если власти этой страны не остановят наркотрафик через границу.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп во время брифинга для прессы в Белом доме.

«Если Мексика не станет помогать [с борьбой с наркотрафиком], то мы введем пошлины на их машины, — заявил он. Я это сделаю, это не игра», — добавил Трамп.

«Если и это не остановит наркотрафик, то мы закроем границу», — подчеркнул американский лидер, отметив, что на принятие эффективных мер у властей Мексики есть год.