США намерены ввести пошлины на автомобили из Мексики, если власти этой страны не остановят наркотрафик через границу.
Как сообщает ТАСС, об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп во время брифинга для прессы в Белом доме.
«Если Мексика не станет помогать [с борьбой с наркотрафиком], то мы введем пошлины на их машины, — заявил он. Я это сделаю, это не игра», — добавил Трамп.
«Если и это не остановит наркотрафик, то мы закроем границу», — подчеркнул американский лидер, отметив, что на принятие эффективных мер у властей Мексики есть год.