США намерены свернуть производство комплектующих к F-35 в Турции в марте 2020 года

Производство в Турции комплектующих к истребителю-бомбардировщику пятого поколения F-35 намечено свернуть к концу марта 2020 года, при этом речь о возвращении Анкары в программу F-35 сейчас не идет. Об этом заявила в пятницу на брифинге для журналистов замминистра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

«Что касается Турции и F-35, то никаких изменений в том, что касается возвращения Турции в программу производства F-35, не было. Зенитные ракетные системы С-400, которые несовместимы с F-35, остаются в Турции», — сказал она. «Турция до сих пор производит 900 комплектующих к F-35 и продолжит делать это до того момента, как та линия производства, за которую отвечает Турция, не будет передана (другой стране — прим. ТАСС) в конце марта 2020 года», — добавила Лорд.

Замминистра был также задан вопрос, кому конкретно и в какие сроки будет передано производство комплектующих. «Это будут решать Lockheed Martin, а также Pratt & Whitney», — сообщила она.

17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей — бомбардировщиков пятого поколения F-35. Анкара планировала закупить 100 самолетов и производила часть оборудования, авионики и элементов фюзеляжа для этой машины.(ТАСС)