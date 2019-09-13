США намерены направить в Сирию 150 военных для патрулирования вместе с Турцией

Министерство обороны США рассматривает возможность отправки на северо-восток Сирии около 150 военнослужащих для осуществления совместного с ВС Турции наземного патрулирования. Как передает ТАСС, об этом сообщила в четверг газета The New York Times.

По ее оценке, такой шаг со стороны Пентагона по крайней мере временно приостановит действие указа президента США Дональда Трампа, который в декабре 2018 года распорядился начать вывод американских войск с территории Сирии. Издание указывает, что решение направить дополнительный контингент в Сирию можно расценивать как попытку американской администрации снизить градус напряженности в отношениях с властями Турции, которые недовольны поддержкой Вашингтоном «Сирийских демократических сил» — вооруженных формирований курдов, ведущих борьбу с террористической организацией «Исламское государство».

В свою очередь в Пентагоне на просьбу прокомментировать публикацию The New York Times корреспонденту ТАСС заявили, что «расстановка сил [США] в Сирии не изменилась». «Хотя мы работаем над выполнением распоряжения президента о продуманном и скоординированном выводе войск из Сирии, уровень численности наших сил будет продиктован условиями на местах. Из соображений безопасности мы не будем обсуждать цифры и сроки», — заявил ТАСС представитель Министерства обороны США Шон Робертсон.