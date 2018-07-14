США находятся под ударом

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс предупредил, что критически важные элементы информационной инфраструктуры Соединенных Штатов находятся под угрозой. Он добавил: «тревожные красные сигналы вновь горят».

По словам Коутса, США уже находятся под атакой иностранных акторов, среди которых наиболее активны Россия, Китай, Иран и Северная Корея, которые «проникают в нашу цифровую инфраструктуру и совершают различные кибервторржения и атаки против целей в Соединенных Штатах».

Коутс подчеркнул: «Россия была наиболее агрессивной среди государственных акторов, нет сомнений в этом. И они продолжают усилия, направленные на подрыв нашей демократии».

Директор Национальной разведки сравнил нынешнюю ситуацию с ситуацией, возникшей перед терактами 11 сентября 2001 года на Нью-Йорк и Вашингтон.

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| 2018-07-14T00:01:53+00:00 14 июля 2018, 07:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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