США находятся под ударом

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс предупредил, что критически важные элементы информационной инфраструктуры Соединенных Штатов находятся под угрозой. Он добавил: «тревожные красные сигналы вновь горят».

По словам Коутса, США уже находятся под атакой иностранных акторов, среди которых наиболее активны Россия, Китай, Иран и Северная Корея, которые «проникают в нашу цифровую инфраструктуру и совершают различные кибервторржения и атаки против целей в Соединенных Штатах».

Коутс подчеркнул: «Россия была наиболее агрессивной среди государственных акторов, нет сомнений в этом. И они продолжают усилия, направленные на подрыв нашей демократии».

Директор Национальной разведки сравнил нынешнюю ситуацию с ситуацией, возникшей перед терактами 11 сентября 2001 года на Нью-Йорк и Вашингтон.