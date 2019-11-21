США начали поставлять сжиженный газ в Украину

Посольство США в Украине объявило, что американская сторона начала поставку сжиженного газа украинской стороне. Об этом говорится в Facebook.
«Американскому сжиженному природному газу (СПГ) на Украине быть!», — начинается сообщение.
Как заявили в дипведомстве, в настоящее время судно с СПГ уже подплывает к Украине.
В посольстве отметили, Украина находится в одном шаге от энергетической независимости.
До этого стало известно, что трехстороннее (США, Украина и Польша) соглашение было подписано по поставкам природного газа 31 августа.(Газета.Ru)