США начали поставлять сжиженный газ в Украину

Посольство США в Украине объявило, что американская сторона начала поставку сжиженного газа украинской стороне. Об этом говорится в Facebook.

«Американскому сжиженному природному газу (СПГ) на Украине быть!», — начинается сообщение.

Как заявили в дипведомстве, в настоящее время судно с СПГ уже подплывает к Украине.

В посольстве отметили, Украина находится в одном шаге от энергетической независимости.

До этого стало известно, что трехстороннее (США, Украина и Польша) соглашение было подписано по поставкам природного газа 31 августа.(Газета.Ru)

| 2019-11-21T07:57:46+00:00 21 ноября 2019, 11:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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