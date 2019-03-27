США на следующей неделе могут объявить о новых санкциях против России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить на следующей неделе новые меры против России из-за ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

В Вашингтоне 3-4 апреля пройдет министерская встреча НАТО.

«Нам нужно сделать больше. Я надеюсь, что на следующей неделе, когда мои коллеги по НАТО будут здесь, мы сможем объявить о новой серии мер, которые мы совместно предпримем, чтобы дать отпор действиям России в Крыму, Азовском море и регионе», — сказал госсекретарь, выступая в конгрессе США.

Помпео отметил, что не уверен, что США делают достаточно по ситуации вокруг Крыма. По его словам, Вашингтон продолжит выстраивать политику таким образом, чтобы в конечном итоге Крым вернулся в состав Украины. «Мы хотим, чтобы это было исправлено. Мы постоянно изучаем, делаем ли мы достаточно», — добавил дипломат.