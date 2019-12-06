США могут ввести санкции против руководства Ирака

США не исключают введения санкций против руководств Ирака в связи с нарушениями прав человека на фоне идущих в стране протестов, заявил на брифинге в пятницу помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер.

«Сегодня США ввели санкции против трех иракцев, причастных к жестокому подавлению мирных протестов в Ираке», — заявил на брифинге представитель госдепартамента. По утверждению США, включенные в санкционный список руководители боевых формирований связаны с Ираном. Минфин также ввел санкции в отношении иракского бизнесмена Хамиса аль-Ханджара «за участие в коррупции в ущерб народу Ирака».

«Мы продолжим вводить санкции Независимо от того, находитесь вы в правительстве или нет, мы будем вводить против вас санкции, если вы нарушаете права человека и отвечаете насилием на протесты», — сказал Шенкер на брифинге в связи с введением санкций. (РИА Новости)