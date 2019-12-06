США могут ввести санкции против руководства Ирака

США не исключают введения санкций против руководств Ирака в связи с нарушениями прав человека на фоне идущих в стране протестов, заявил на брифинге в пятницу помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер.

«Сегодня США ввели санкции против трех иракцев, причастных к жестокому подавлению мирных протестов в Ираке», — заявил на брифинге представитель госдепартамента. По утверждению США, включенные в санкционный список руководители боевых формирований связаны с Ираном. Минфин также ввел санкции в отношении иракского бизнесмена Хамиса аль-Ханджара «за участие в коррупции в ущерб народу Ирака».

«Мы продолжим вводить санкции Независимо от того, находитесь вы в правительстве или нет, мы будем вводить против вас санкции, если вы нарушаете права человека и отвечаете насилием на протесты», — сказал Шенкер на брифинге в связи с введением санкций. (РИА Новости)

| 2019-12-06T22:30:35+00:00 7 декабря 2019, 00:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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