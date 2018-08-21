США могут рассмотреть отмену санкций против России в обмен на уступки

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть вопрос об отмене санкций против России в обмен на уступки по Сирии и Украине, которые будут отвечать интересам США.

«Я готов рассмотреть это, если они сделают что-то, что будет полезно для нас», – заявил президент в интервью агентству Reuters.

«Без этого я не стану изучать этот вопрос», – добавил он.

Экономические санкции США и ЕС были введены против Москвы в связи с российской аннексией украинского Крыма в 2014 году, которую Запад отказывается признавать.

Трамп оказался под огнем критики у себя в стране и за рубежом, после того как в присутствии президента России Владимира Путина на саммите в Хельсинки 16 июля поставил под сомнение выводы американской разведки о том, что Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году.

В интервью Reuters он выделил темы, которые он обсуждал на закрытой встрече с Путиным. К ним относятся безопасность Израиля, ситуация в Сирии, российская аннексия Крыма и вторжение в Восточную Украину, а также строительство трубопровода «Северный поток – 2», по которому планируется доставлять российский природный газ в Германию.

По словам Трампа, в беседе с ним Путин не поднимал вопрос об американских санкциях.

Голос Америки

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