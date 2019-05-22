США могут продолжить попытки организовать госпереворот в Венесуэле

Попытки организовать государственный переворот в Венесуэле с подачи США будут продолжаться. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы будем противостоять попыткам государственного переворота в Венесуэле, неудавшимся до сих пор. Попытки будут продолжены с подачи США», — сказал Рябков.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США и ряд других стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном. В начале мая глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что попытки отстранить от власти Мадуро являются планом, разработанным Центральным разведывательным управлением США.