США могут приостановить подготовку к поставке F-35 в Турцию

Вашингтон рассматривает возможность приостановки подготовительных мероприятий для поставки в Турцию самолетов F-35. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на исполняющую обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер.
«Постоянно принимаются решения по поводу вещей, поставка которых осуществляется в ожидании того, что они (Турция — ред.) в конечном итоге возьмут самолеты на попечение», — сказала она агентству. По ее словам, «много чего может быть приостановлено, чтобы направить им сигнал». О том, какие именно шаги может принять американская сторона, она не сказала.
Как отмечает агентство, возможные действия США связаны с тем, что Вашингтону пока не удалось переубедить президента страны Реджепа Таийпа Эрдогана в том, что покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 скажется на безопасности F-35. Как сообщил агентству неназванный американский чиновник, одна из мер, которые рассматривает Вашингтон, касается сервисной базы для F-35 в турецком Эскишехире.
Турция намерена приобрести не менее 100 F-35 Lightining II. Закупка производится в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году. Конгресс США ранее заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей Турции из-за планов Анкары приобрести С-400.