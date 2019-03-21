США могут приостановить подготовку к поставке F-35 в Турцию

«Постоянно принимаются решения по поводу вещей, поставка которых осуществляется в ожидании того, что они (Турция — ред.) в конечном итоге возьмут самолеты на попечение», — сказала она агентству. По ее словам, «много чего может быть приостановлено, чтобы направить им сигнал». О том, какие именно шаги может принять американская сторона, она не сказала.