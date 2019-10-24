США могут направить танки «Абрамс» в Сирию

США планируют направить танки «Абрамс» для охраны нефтяных месторождений на востоке Сирии, пишет издание Newsweek со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Пентагона.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что небольшое число военных США останется в нефтеносных районах Сирии.

По словам источника, после одобрения Белого дома США могут отправить половину батальона танковой бригады США (в танковой бригаде США 90 танков, бригада состоит из трех батальонов), то есть 15 танков Абрамс, и персонал на восток Сирии. Источник добавил, что арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) продолжат участвовать в обеспечении безопасности этих нефтяных месторождений. (РИА Новости)

| 2019-10-24T17:20:25+00:00 24 октября 2019, 21:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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